¡Sigue el acoso! Hackean a Mafian TV tras hablar del caso Debanhi Escobar

USA.- La muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa generó una reacción mediática pocas veces vista a pesar de que los feminicidios nunca paran; manifestaciones, reclamos y campañas en redes sociales fueron parte del movimiento a favor de la justicia, pero el periodismo también jugó un papel fundamental.

Uno de los más importantes reporteros sobre el caso fue Fabián Pasos, quien en su canal de Youtube Mafian Tv y sus otras redes sociales, realizó una investigación de varias partes para informar lo más posible sobre el caso "Debanhi", visto inicialmente como una desaparición y ahora como posible feminicidio.

El creador de contenido informó recientemente que fue hackeado, tema que toma mayor relevancia al considerar que en uno de sus videos se ve claramente cómo una camioneta blanca tipo van estuvo acechándole durante su estadía en Nuevo León.

Fue durante una de en la red social YouNow que comenzó todo, pues le "tumbaron" una transmisión en vivo. Al consultarlo con su manager y CEO, le dijeron que identificaron un ataque tipo "DDos" proveniente de México.

Además, le dijeron que intentarían buscar la forma de rastrear la fuente exacta, por lo cual pondrían una "trampa" cuando transmita de nuevo en la plataforma digital

El comunicador agregó que durante el live su computadora marca MAC le dio un aviso de "IP", por lo cual según sus palabras estarían tratando de encontrar su ubicación.

"Yo no pedí estar en el momento indicado para investigar las cosas, mi trabajo periodístico me llevó hasta allá, porque mis investigaciones me encaminaron hasta allá", dijo Fabián Pasos previo a aclarar que no tiene vínculo con el ambiente político y que nadie le pagó por su trabajo, como se dijo en redes sociales.

Finalmente, el titular de Mafian TV concluyó que lo mejor será mudarse nuevamente para evitar ser localizado con facilidad, ya que el tema Debanhi podría generarle problemas. Recordemos que el reportero huyó hacia Estados Unidos tras el hallazgo de la jovencita.