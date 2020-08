"Silvia, me estoy enojando": Mujer hace 'broma' a trabajadora del hogar para TikTok y las redes enfurecen

"Silvia" se volvió viral en Twitter tras la publicación de un video en la plataforma de TikTok donde una mujer de nombre Marisa le hizo una "broma" a una trabajadora del hogar llamada Silvia, a quien regañó en el video y lo subió a las redes sociales.

Desde su llegada Tiktok se ha convertido en una de las redes sociales favoritas para hacer retos, bailes y videos durante el confinamiento de Covid-19. Muchos de estos videos logran viralizarse en las demás redes sociales, a veces no por buenos motivos.

Es el caso de Marisa, una mujer que se volvió tendencia en las redes sociales al compartir el video en TikTok donde le haría una supuesta "broma" a la trabajadora del hogar cuando esta se bajó del automóvil a comprar un queso panela.

Marisa explica que la "señora que trabaja con ella" se bajó del automóvil a comprar un queso, como es usual; sin embargo, se le ocurrió hacerle una "broma" que consiste en decirle que si compró cinco quesos en lugar de uno como ella le había encargado para ver su reacción.

Cuando Silvia, la trabajadora del hogar, se sube al carro con el queso, Marisa le pregunta por qué compró uno nada más si le había encargado cinco. Silvia se nota confundida y tarda unos segundos en responder, agacha la mirada un par de veces, y le dice que no escuchó bien.

Marisa sube el tono de voz y le dice "Silvia, me estoy enojando ¿Por qué no compraste los cinco que te encargué". Silvia le responde que igual y no le alcanzaba el dinero para comprar los cinco quesos que supuestamente le había encargado.

Luego, Marisa se ríe y le dice a Silvia que se trata de una broma para TikTok. Silvia se ríe incómoda. Pero esto no quedó ahí, sino que al video, la usuaria de TikTok le agregó un texto donde afirmaba que la trabajadora del hogar "Ya es parte de la familia" causando que las redes sociales se molestaran.

En las redes sociales acusan a la creadora del video de clasista y racista "Una broma desde una relación asimétrica de poder, no suena a broma, suena a exhibición, a humillación y es violencia. Silvia no es familia, es una persona q presta un servicio; ¿Silvia tendrá una retribución extra p/hacer las compras en medio d una pandemia?; ¿Silvia tendrá SS?", comparte un usuario.