¿Sin luz? 9 meses después de apagones nacen más bebes, asegura teoría

Millones de personas en Estados Unidos y México se han visto afectadas por apagones masivos desde los últimos días. Además de lo obvio, ¿qué pasa con esto? Una teoría asegura que nacen más bebés 9 meses después de las fallas de energía eléctrica duraderas. ¿Será verdad?

Para ejemplo está lo sucedido en España, Estados Unidos y Holanda, que sufrieron apagones masivos durante 1965, 2007 y 2008. Curiosamente, las tres ubicaciones registraron un alza en sus índices de natalidad los 9 meses posteriores al hecho, según señala un artículo publicado en Muy Interesante.

En un primer momento, podría pensarse que al no contar con luz eléctrica, las personas recurrieron a tener más relaciones sexuales. Sin embargo, especialistas advierten que esa idea no tiene muchos fundamentos.

S. Philip Morgan, profesor de Sociología y Demografía en Universidad Duke (EE.UU.) y presidente de la Population Association of America, no es algo casual la relación entre el apagón y los encuentros entre las parejas.

Aunque es probable que varias parejas hayan aprovechado la falta de luz para tener un momento de intimidad, el experto considera que no es trata de un factor determinante con el que podamos concluir que fue eso y no otra cosa lo que detonó el aumento de nacimientos.

Y es que concluir eso dejaría fuera otras posibilidades, como el hecho de que las parejas hubieran usado métodos anticonceptivos o decidido abortar.

Por otra parte, la historia nos dice que cuando suceden eventos como estos, muchas parejas optan por salir de la ciudad a refugiarse en otro sitio, mientras que otras optan por permanecen en sus lugares de trabajo para no afectar sus ingresos.

En ese sentido, el especialista señala que la idea de que los apagones masivos automáticamente se traduzcan en más nacimientos obedece más bien a la necesidad del ser humano de "mitificar su realidad", es decir, buscar una explicación aparentemente más profunda y significativa a lo que sucede.

Tomando en cuenta lo anterior, el profesor Morgan considera que esta teoría no es más que una leyenda urbana, pues no hay datos duros para afirmar que los apagones que afectan a millones de personas den como resultados más nacimientos los 9 meses siguientes.

Así que ya lo sabes: el hecho de que no haya luz eléctrica durante mucho tiempo no significa que aumentará el índice de natalidad; esa idea en realidad no es más que un mito sin sustento científico.

¿Qué pasará en el caso de las ciudades del norte de México que se han estado quedando sin luz? Lo sabremos dentro de 9 meses.

