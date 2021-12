¡Sin miedo a nada! Markitos Toys hace peligrosa maniobra en uno de sus carros

Culiacán.- De nueva cuenta dio de qué hablar el influencer y empresario nacido en Culiacán, Sinaloa, Markitos Toys. Esta ocasión no repartió dinero u otros regalos, realizó complicadas maniobras con uno de sus carros en un espacio reducido.

Fue en su más reciente video llamado "RETO DE POLICIACAS EN LOS CAN AM | 1RA PARTE | MARKITOS TOYS", publicado en el canal de Youtube con su mismo nombre, que el joven mostró se divierte junto a sus amigos.

En otro clip subido a su Instagram mostró su habilidad para las "policíacas", también llamadas "cuicas", pues realizó las maniobras dentro del pequeño espacio donde tenía su lavado de vehículos, un área con apenas unos metros ancho.

La gran habilidad frente al volante del youtuber quedó más clara que nunca al considerar que en el sitio además de un par de personas habían otros autos estacionados. Todos ellos resultaron si un solo rasguño a pesar de la alta dificultad de las maniobras.

Como el nombre del video dice, Markitos Toys usó un Can Am X3 para hacer las "policíacas", un vehículo todo terreno usado principalmente para terrenos irregulares y donde otros autos no podrían acceder, especial para off road.

En el material del influencer aparecieron otros integrantes de Los Toys intentando hacer lo mismo que el personaje principal del canal, aunque según lo mostrado no lograron cumplir el reto de girar entorno a una cubeta con capacidad de 20 litros.

Cuando fue turno del joven nacido en 1998 dejó ver que es el mejor entre sus amigos para conducir, o por lo menos para llevar a cabo lo impuesto en las reglas previamente pactadas.