¡Sin nada de ropa! Hombre sale de un motel e impide el robo de un auto

A través de las redes sociales se viralizó un video que muestra a un hombre sin ropa que se sube al cofre de un auto para tratar de detenerlo a fuera de un popular motel. El peculiar momento fue captado por vecinos del lugar, quienes no dudaron en compartirlo en una cuenta de TikTok, en donde se generó toda una serie de reacciones.

Según algunos medios de comunicación local y los propios usuarios de las redes sociales, este insólito hecho sucedió en la ciudad de Puebla, en las inmediaciones de la Plaza Crystal.

Unos cuantos testigos lograron captar el momento en que el sujeto intentó detener la marcha de una camioneta gris, sin importarle estar totalmente desnudo y salir herido en el proceso. Por esto, algunas personas han comentado que podría tratarse de una infidelidad.

¿Qué fue lo que sucedió?

En el material audiovisual que circula en las redes sociales se puede ver a un hombre desnudo encina del cofre de un automóvil que circula con lentitud en las afueras del motel Shanghai, ubicado en la colonia Villa Encantada en la capital de Puebla. Pese a que muchos creyeron que podría tratarse de una pelea de parejas, la realidad es muy diferente.

El protagonista del video reveló de forma reciente que se encontraba en el motel con una sexoservidora y en un descuido, ella tomó las llaves del auto e intentó darse a la fuga en el mismo. Ante esto, dijo el hombre, prefirió salir desnudo para impedir el hurto.

El hombre declaró a medios locales que recibió ayuda de algunas personas que se encontraban presentes, con los que logró recuperar el vehículo. Sin embargo, la ladrona se llevó una cartera, tableta y otros objetos personales.

"Todo está bien, gracias a Dios, cosas materiales van y vienen, ya yo tomaré mis medidas... Soy autosuficiente, mi imagen me vale gorro, no le pido nada a nadie ni me da nadie nada gratis, estoy llegando ya a presentar mi denuncia", dijo.