"Sintió mi dolor", caballo consuela a su cuidadora cuando estaba llorando. VIDEO VIRAL

De acuerdo, hay muchos videos virales que dejan en claro el amor que los perros les tienen a sus dueños, sin embargo, no son los únicos animales que son capaces de demostrar cariño hacia los seres humanos, tal y como lo demuestra el clip donde se ve a un caballo consolar a su cuidadora cuando ella se encontraba pasando una situación difícil.

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y nadie está aquí para discutirlo, pero ello no impide que también otros animales sean amorosos e, incluso, empáticos con las personas que los rodean.

Fue mediante la red social TikTok (@southernbelletouch) donde fue publicado el video que muestra cómo, cuando Shania, encargada de cuidar caballos, se encontraba a nada de soltar el llanto, llega uno de los mamíferos que ella cuida y la consuela a su manera.

En la grabación que rápidamente se hizo viral entre los internautas se puede ver a la mujer sentada en unas escaleras mientras su cara denota tristeza y, justo antes de que comiencen a aparecer las lágrimas, uno de los caballos se aproxima a donde esta y con su cabeza poco a poco la fue acercando hacia él.

Pareciera, por lo que se puede apreciar en el clip viral, que el equino solamente fue hacia Shania con la intención de darle un caluroso abrazo y consolarla por los problemas que en esos momentos estuviera pasando.

Cabe destacar que debido a que la mujer suele compartir su día a día junto a sus caballos en sus redes sociales, fue posible documentar el tierno y amoroso momento que vivió con uno de estos.

Tras que el video se hiciera popular en la plataforma virtual china, muchos usuarios creyeron que la cuidadora estaba en duelo por el fallecimiento de algún familiar, sin embargo, ella aclaró que la razón por la que estaba desconsolada fue porque estaba en proceso de divorciarse de su pareja.

“Estaba en proceso de divorciarme y ese día fue el día de mi mudanza. Simplemente me estaba escondiendo de mis emociones y mi caballo Shiner lo sintió. Sintió mi dolor y simplemente me atrajo hacia su pecho para dejarme llorar y me tranquilizó con sus empujones", explicó la internauta.