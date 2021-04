Sitio para adultos elimina más de 653 mil videos por incumplir sus reglas

Estados Unidos.- Tal como un golpe bajo fue el que recibió el sitio de entretenimiento para adultos Porhub, luego de que eliminara un gran número de videos luego de que se diera a conocer que infringió las reglas con la publicación de contenido en donde salían menores de edad, mismos que eran monetizados y esto se derivó luego del texto "The Children of Pornhub", publicada por el New York Times.

Despues de la publicación anteriormente mencionada por el medio estadounidense, el sitio para adultos eliminó más de 8 millones de videos y de paso, implementó una operación para hacer cambios importantes, por lo que hoy el portal trabaja en prácticas de moderación y eliminación de contenido que siguen violando algunos estándares.

Entre los 653, 465 videos que Porhub tuvo que eliminar, incluían algunos que mostraban a menores de edad teniendo relaciones con adultos. A esto se le agrega la eliminación de videos relacionados con violencia.

De igual manera, se informó que en la actualidad el sitio detecta el material que contenga abuso infantil.

Ante esta gran problemática, el sitio para adultos solamente permitirá que usuarios verificados y con edad acreditada puedan subir el contenido a la plataforma. Además, sus empleados deberán revisar cada uno de los videos antes de que estén disponibles para el público.

Por otro lado, Porhub informó que ya implementó varias estrategias tecnológicas para moderar el contenido, pues en el 2020 escaneó todos los videos subidos apoyándose en CSAI Match de YouTube, plataforma que permite identificar imágenes que contengan abuso infantil.

A lo anterior mencionado, se le agrega el escaneo mediante PhotoDNA de Microsoft, de todas las fotos enviadas con el fin de detectar el mismo propósito.