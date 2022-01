¡Soldado caído! Dona riñón a la mamá de su novia, lo terminan y al mes se CASA con OTRO

Hace unos días se hizo viral en TikTok la historia de un joven que dejó la Universidad de Harvard por volver a México para intentar conquistar a la chica que le gustaba, misma que le rechazó, este domingo explotó en popularidad un caso diferente pero igual de triste: el de un hombre que donó un riñón a su suegra, fue terminado y la mujer se casó con otro solo un mes más tarde.

La lluvia de videos similares son producto de una tendencia llamada que usa a la canción "Favorite Crime" de Olivia Rodrigo como fondo, en ella deben contar lo más extremo y triste que han hecho por amor a otra persona.

El involucrado se llama Uziel Martínez, profesor de profesión en Baja California que conquistó a miles de personas al revelar que hizo la donación como muestra del gran cariño que sentía por su entonces novia, misma que después cortó con él para iniciar otra relación.

Cabe destacar que no existen detalles sobre su noviazgo. No se sabe por qué terminar ni cómo se llevaban mientras estaban juntos, por lo cual no es posible concluir con exactitud qué pasó.

Aunque usuarios de redes sociales especularon que la mujer probablemente ya tenía otra relación sentimental mientras estaba con el profesor, él afirmó que mantienen una buena amistad y no le guarda ningún tipo de sentimiento negativo.