¡Solo en 2020! Captan a perrito haciendo del baño como un humano y se vuele viral

Estados Unidos.- Como si no fuera suficiente con todo lo que ha traído este año 2020, un perrito fue captado utilizando el baño como si fuera un humano. Y bueno, siendo honestos no es tan malo pues se ahorraría tiempo y sobre todo malos olores, aunque no deja de ser extraño. El video que muestra al perrito fue publicado en Tik Tok, y en cuestión de horas de volvió viral en Internet.

Desde luego que se puede educar a los perros para que hagan sus necesidad en determinado lugar, sin embargo, este can llamado "Tokyo" los ha superado por mucho.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue por medio de Tik Tok donde el usuario @tokyo_the_golden, dio a conocer la grabación que desató la locura entre miles. Por si fuera poco, en esta cuenta se comparten mas videos sobre Tokyo y sus grandes hazañas, ganándose el corazón de todos los usuarios.

En las imágenes que se volvieron tendencia se puede ver a Tokyo dirigirse hacía el retrete para acomodarse como si fuese un humano. Pero eso no es todo, luego de terminar de hacer sus necesidades, deja salir un flatulencia que simplemente convierte a este video en uno de los más graciosos del año.

Definitivamente para el mejor amigo del hombre no hay límites, es difícil negarse a tener uno como mascota ya que con el tiempo de convierten incluso en parte de la familia. Desde luego que la publicación generó gran cantidad de reacciones entre los internautas, quienes se atrevieron a pedir por adelantado a una cría de Tokyo en caso de que se convierta en papá, pues seguramente heredarán esa inteligencia.