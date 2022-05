"Solo tú sabías que saqué 100 mil", grita a cajera tras ser asaltado afuera de BBVA en Puebla (VIDEO)

Tepeaca.- El tecladista de nombre Eric Ojeda Márquez protagonizó una serie de videos virales después de que fuera asaltado justo al salir de una sucursal bancaria de BBVA en Tepeaca, Puebla, pues ingresó de nuevo a la institución para reclamar a la cajera.

En una serie de clips difundidos vía Facebook, se ve y escucha que el principal reclamo fue que la cajera presuntamente está coludida con los ladrones, el argumento fue que le pidieron la cantidad exacta que había retirado apenas unos minutos antes.

"Me acaban de quitar mi dinero allá afuera, me agarraron a pistolazos y tu eres la que me dio el dinero, me dijeron exactamente cuánto llevaba en la bolsa, tu eres la que me dio los 100 mil pesos", dijo el hombre a la trabajadora del banco.

El reclamo del afectado tenía la intención de recuperar su dinero, pues le pidió a la joven que hablara con sus "amigos", sin embargo, ella se limitó a mover la cabeza de derecha a izquierda negando su participación en el crimen.

"Tú eres la única que me atendió, hasta diste dos vueltas y no me quisiste cambiar los billetes de 500 (pesos mexicanos). Hablas con tus amigos y les dices que me den mi pinche dinero, porque no fueron mil pesos, fueron cien mil. Ya te dije".

La cajera de BBVA, en silencio, continuó al margen de lo que ya eran gritos abiertos, hasta que una segunda empleada de la sucursal ubicada en Tepeaca, Puebla, se incorporó y pidió a la victima "tranquilizarse" y le hizo notar que "no tiene forma" de probar la responsabilidad de su compañera.

Esto, al contrario, solo hizo estallar más al hombre, quien narró que los sujetos llegaron con dos pistolas para pedirle la cantidad exacta de dinero que había retirado.

Ante la negación de las mujeres, el sujeto no pudo hacer más que pedir ayuda a elementos de la Policía Municipal, quienes, según su versión, le dijeron que no podían ayudarle porque los criminales no se encontraban ahí.

Fue entonces que la víctima se dirigió hacia la Fiscalía General del Estado (FGE), aún con la cabeza llena de sangre producto de la agresión. En las instalaciones le pidieron ir primero a recibir atención médica y luego volver a levantar el acta.

Finalmente fue realizada la denuncia contra quienes resulten responsables y finalizó una historia de tantas más en las que los asaltantes tiene información precisa del monto retirado de una sucursal bancaria, en esta ocasión sucedió en BBVA.