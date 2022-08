“Somos más que una cabellera”: Lourdes del Rio corta su cabello al padecer cáncer

La periodista, Lourdes del Rio originaria de Puerto Rico se encuentra en un proceso de recuperación contra el cáncer de mama, por lo cual a través de sus redes sociales compartió el emotivo momento donde se rapó su cabello, pues ya se le estaba cayendo poco a poco.

Lourdes subió en su cuenta de Instagram el momento en el que se cortó su cabellera, junto a la descripción, “Y llegó el momento. Mi pelo dice adiós por ahora para dar paso a mi sanidad total…. Estoy tranquila y en paz. Somos mucho más que una cabellera. Por acá les dejo un adelanto de una noche que nunca olvidaré”.

Así mismo, agradeció a dos de sus amigas, las cuales llamó “Ángeles”, pues aparte de acompañarla en todo su proceso, a Karla Monroig la nombró como valiente, talentosa y su “Peluquera asignada”.

Mientras que Ana María Jaramillo estuvo presente para darle ánimos, pues además de ser su colega, le tiene un gran cariño.

Posteriormente, compartió un video en el que mostraba la reacción de su perrito, la periodista señaló, “La conexión con los animales es mágica… Me movía la colita, me daba besitos, como si quisiera decirme mamá todo estará bien y yo te amo, aunque no tengas pelito por ahora”.

Entre los comentarios los internautas no dejaron de mandarle apoyo: “Lo importante es seguir mejorando día a día mientras el cabello crece la salud se restablece y siempre de la mano de Dios”, “Esa es la actitud Lourdes, sin conocerte te admiro por tu gran fortaleza, y es verdad somos más que una cabellera, pronto saldrá de nuevo y más bello".

Incluso usuarios de redes sociales contaron su historia: "Yo estoy terminando mi tratamiento de quimioterapias y radioterapias, ya mi cabello está creciendo, al igual que tu estoy tranquila y en paz porque Dios es y será siempre misericordioso con sus amados y predilectos hijos en el confiamos, mis oraciones contigo”.

La periodista mantiene una trayectoria con más de 30 años, fue a través de sus redes sociales que compartió el diagnostico el cual en un inicio le decían padecer cáncer de piel, pero afortunadamente, después de una cirugía desapareció. Actualmente se encuentra a punto de iniciar las radioterapias para el cáncer de su seno izquierdo.