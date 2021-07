"Son agujas ahorradoras", justifican a joven tras no aplicarle vacuna completa

Un nuevo video sobre la vacunación contra Covid-19 se volvió viral en redes sociales, en esta ocasión no se trata de una vacuna sin líquido, sino de una "aguja ahorradora".

A través de una video en TikTok, el usuario "fhersoberanes" compartió su experiencia al recibir su vacuna contra Covid-19, al parecer en la Ciudad de México, ya que al ser inyectado por una enfermera, el líquido salió disparado fuera de la jeringa.

El joven feliz por recibir su primera dosis contra el Covid-19 grabó el momento como muchos ciudadanos lo han hecho, sin esperar llevarse una sorpresa. Una enfermera al aplicar la dosis, el líquido se desborda de la jeringa.

En el video editado que compartió el joven en TikTok, se lee el diálogo que presuntamente tuvo con la enfermera. "Se salió como la mitad verdad", le dice el joven a la mujer al ver que ella se quedaba callada. La enfermera lo voltea a ver y le dice "No pasa nada". "¿Cómo? Si no es la dosis completa", enfatiza el joven.

Es que son agujas ahorradoras", supuestamente respondió la enfermera para justificar que el líquido de la jeringa se desbordara.

El video se viralizó rápidamente y fue compartido en las diversas redes sociales. En Tik Tok cuenta con más de 12 millones de reproducciones y más de 26 mil comentarios preguntando si le habían puesto otra dosis de la vacuna.

El joven pidió no "tirar hate" a la enfermera | Instagram @fhersoberanes

"No pasa nada ya solo te va a dar la mitad del covid", "Al final que pasó??? te pusieron otra o te dejaron así?", "Disque agujas ahorradoras JAJAJAJA", "Tampoco es culpa de la enfermera, es de los fabricantes de las vacunas que las hicieron a las carreras", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en Tik Tok.

El joven hizo un segundo video para confirmar que sí le pusieron otra dosis y que se encontraba en la cama "Otra dosis después. Estado actual Zombie. Viral qué? Dicen que hagas un story time. Ok dejenme revivir y les cuento lo que pasó después. Me duele hasta la luz "

Además, el joven escribió que no quería que culparan a la enfermera de lo ocurrido "OJO: por favor NO le tiremos hate a la enfermera que seguro estaba muy cansada y llevaba HORAS trabajando, solo me pareció muy gracioso todo lo qué pasó y al final me pusieron otra dosis (les cuento en 8 a 10hrs si sigo tan rión...)", escribió en una publicación en Instagram.