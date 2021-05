"Son niños ¿Por que enviarían misiles para acabar con ellos? Niña palestina consterna al hablar sobre la guerra

Palestina.- El conflicto entre Israel y Palestina ha consternado al mundo entero, pues ha cobrado la vida de decenas de personas inocentes, también ha dejado sin hogar a muchas familias, sin embargo, una niña palestina de tan solo 10 años de edad refleja la realidad que están viviendo en carne propia.

Las declaraciones de la niña Nadine Abdel-Taif, hechas en un video que fue publicado en redes sociales y se ha hecho viral, muestra el olor, la angustia, impotencia y desesperación que está viviendo las personas con esta guerra.

La pequeña de tan solo 10 años, quien debería estar jugando con sus amigos, esta preocupada por el futuro que se les espera a sus vecinos y a todas las personas que están viviendo en estos momentos la destrucción de su pueblo.

Entre su preocupación Nadine, se hace una pregunta, ¿Solo tengo 10 años, ¿Qué puedo hacer?, mientras muestra a la prensa los escombros ocasionados por los ataques aéreos de Israel en Gaza.

No puedo hacer nada, ¿Ves todo esto? ¿Qué esperas que haga? Solo tengo 10 años, ya no puedo lidiar con esto, se le escucha desesperada a la pequeña

Sin poder contener las lagrimas, la niña palestina cuestiona los motivos de los bombardeos a su pueblo, asegura que llora todos los días al ver tanta destrucción y muerte.

Cuando veo esto, literalmente lloro todos los días, me dije a mi misma, ¿Por qué nos merecemos esto? ¿Qué hicimos por esto? Mi familia dijo que simplemente no le agradamos por que somos musulmanes. No es justo