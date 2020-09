Sorprende a su esposa con un enorme T-Rex en lugar del gnomo que ella pidió

Reino Unido.- Un hombre del Reino Unido asustó bastante a su esposa cuando ella le pidió que comprara un gnomo de jardín, y en su lugar, instaló una enorme estatua de un Tiranosaurio Rex de 90 kilos y 3 metros en el jardín de su casa para su disgusto.

Adrian Shaw, de 52 años, de Leamington Spa, dijo que compró la réplica de dinosaurio de $ 2,124 después de que su esposa de seis años, Deborah, le pidiera que "hiciera que el jardín se viera bien", informó Metro UK.

“Ella sugirió que quitara las malas hierbas y tal vez pusiera un gnomo en el patio, lo que me hizo pensar”, dijo.

"Pensé que nada podría verse mejor en el jardín que una réplica de 3,5 metros de un T-Rex arrasador, así que compré uno".

Shaw hizo que le entregaran el dinosaurio, al que llamó Dave, e incluso contrató una grúa para llevarlo un día al jardín mientras su esposa trabajaba hasta tarde.

Regresó cuando estaba demasiado oscuro para ver a su nuevo habitante del jardín, así que Shaw decidió que la sorprendería a la mañana siguiente con su compra.

Incluso configuré mi cámara para capturar su reacción, que esperaba que fuera de pura alegría, dijo.

Los T-Rex son una de las especies de dinosaurios más conocidas que hay. AFP

"A ella le encantan las películas de Jurassic Park y mira todos los documentales de David Attenborough, así que pensé que no podía equivocarme con la compra". Pero Deborah luego abrió la puerta para dejar salir a su perro y se encontró cara a cara con el dinosaurio gigante.

Podía escuchar los gritos y bajé corriendo las escaleras, pero incluso después de la conmoción inicial, ella continuó gritando, dijo.

Pero a pesar de que a su esposa no le gusta su nuevo mobiliario para exteriores, él insiste en que Dave no se enfrenta a la extinción. "Sin embargo, me he enamorado de Dave y no se irá a ninguna parte", dijo. "Estoy seguro de que Deborah lo entenderá y llegará a amarlo tanto como yo".

