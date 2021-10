Soy de los primeros en felicitarla: Salinas Pliego tras embargo de mujer a tienda Elektra

México.- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego felicitó a una mujer por embargar una tienda Elektra tras ganar una demanda contra Banco Azteca por "desaparecer" 198 mil pesos de su cuenta, aunque el empresario aseguró que se trata de una noticia vieja.

Desde su cuenta personal de Twitter, Salinas Pliego reaccionó a la victoria legal de la mujer sobre su empresa, que le permitió embargar mercancía a una sucursal de Elektra en Michoacán por 330 mil pesos.

El tercer hombre más rico de México aseguró que la noticia es de hace cuatro años y se pronunció a favor de que sus empresas asuman sus errores y reparen los daños, aunque Banco Azteca se había negado a pagarle a la mujer, orillándola a hacer el embargo.

"YO SOY UNO DE LOS PRIMEROS EN FELICITAR a la señora, la nota es de hace 4 años o más… y sí, estoy totalmente a favor de que si una de mis empresas se equivoca, repare el daño, siempre y cuando sea apegado a la ley y a través de las instituciones correctas… ¿está mal?", escribió el empresario.

Imagen: Captura de Twitter

En otro tuit, Salinas Pliego reaccionó con molestia al ser cuestionado sobre el tema por usuarios de Twitter.

Cambiando la información, afirmó que la noticia es "como de hace 2 o 3 años", acusando ataques en su contra porque "no le ganan" desde que utiliza sus redes sociales, por lo asegura que los medios de comunicación reviven notas viejas, según el multimillonario.

"Mmm es una nota como de hace 2 o 3 años… pero como desde que tomé las redes personalmente no me ganan ni una “discusión”, pues andan buscando que publicar de hace años, no dudo que al rato vayan a publicar alguna pendejada de 1980 jajaja", escribió.

De acuerdo con la información, la mujer realizó el embargo tras ganar una demanda contra Banco Azteca por la "desaparición" de varios depósitos a su cuenta.

Mes con mes, el esposo de la demandante le depositaba dinero en dólares a su cuenta en Banco Azteca, pero al tiempo la mujer notó una disminución en su cuenta de ahorros, y que en ocasiones los depósitos venían incompletos o ni siquiera le llegaban.

Ante esto, reclamó la "desaparición de su dinero" al banco de Salinas Pliego, que se desentendió, por lo que interpuso una demanda ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios (Condusef), la cual ganó.

Sin embargo, la empresa se negó a pagarle los 330 mil pesos por reparación de daños a la mujer, argumentando que no tenía dinero.

En respuesta, ella acudió a una sucursal de tiendas Elektra en Morelia, Michoacán, y embargó pantallas, refrigeradores, muebles, motocicletas y otras mercancías por la suma de 330 mil pesos, sin que los trabajadores pudieran hacer nada.

La noticia desató las críticas contra Ricardo Salinas y Banco Azteca, con acusaciones a la empresa de robar los ahorros de sus clientes y negarse a asumir la responsabilidad.