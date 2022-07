“Soy muy bueno", historia de perrito ciego abandonado en Argentina se hace viral. VIDEO

Argentina.- En redes sociales se hizo viral el caso de Adriano, un perro de 14 años que fue abandonado en el jardín de una vivienda en Argentina junto con un "instructivo" donde se dan indicaciones de cómo debe ser cuidado.

De acuerdo al texto que fue dejado junto al animal, el can sufre de ceguera desde hace 3 años, al tiempo que se informa que no muerde a las personas ni a animales, así como se señala que para alimentarlo se le debe comprar comida para perros y se tiene que evitar darle de comer huesos, ya que no sabe comerlos.

“Tengo 14 años. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, ni a grandes, ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos”, dice la carta que fue encontrada por una mujer en el patio delantero de su casa.

En las grabaciones hechas por las cámaras del barrio Paternal, donde fue dejado Adriano, se puede observar a la mujer con el mamífero, la cual presuntamente sería su dueña, que pasa por enfrente de la casa mirando si había alguien presente. Tras ello, alzó al can y lo tiró a la plantación. Antes de retirarse, sacó una hoja de uno de sus bolsillos y la dejó en el buzón de la residencia.

Debido a que la mujer que encontró al perro de raza cocker en el jardín de su domicilio no contaba con los medios para quedarse con él, tomó la decisión de no dejarlo a su suerte y llamó a una amiga suya que trabaja en un refugio de mascotas llamado "Patitas en casa", a fin de que la ayudara a buscarle un hogar al canino.

Los responsables del refugio han cuestionado duramente el actuar de la mujer que dejó al perro en una casa ajena llevando consigo una nota donde señalaba todos los cuidados que se deben tener para con este.

"¿Cómo haces para salir de tu casa, con la cartita escrita, ponerle el pretal, su correa, y sacarlo a caminar como cualquier otro día, sabiendo que lo vas abandonar?”, puso en entredicho Patitas en casa.

A través de su cuenta de Instagram, Patitas en casa detalló que pese a que Adriano ya se encuentra bajo resguardo, el can no entiende nada. Además, el refugio refirió que en los próximos días se le hará un control y un análisis general para ver cómo está su estado de salud.

“Adriano ya está a resguardo. Ahora nos toca ir a la vete a hacer un control y análisis general para ver cómo se encuentra. Sin embargo, el pobre perro no entiende nada. ¿Qué se sentirá ser abandonado por tu familia de toda la vida?”, señaló en la referida red social.

Durante los próximos 15 días, Adriano se estará quedando en un hogar de acogida, puesto que no puede permanecer más tiempo debido a la ceguera que padece, ya que ello le impide interactuar de manera normal con otros perros.

El refugio informó que la primer tarea es hallar a la mujer que abandonó al can, y si es que no la logran localizar, entonces se procederán a darlo en adopción.

Te recomendamos leer:

Tras que Patitas en casa publicara la historia de Adriano, decenas de internautas externaron estar interesados en acogerlo en sus casas. La publicación en Instagram ya supera los 24 mil me gusta y los 3 mil comentarios.