"¡Soy tu compañere!": persona no binaria llora en clase al ser llamada "compañera" (video)

México.- El uso del lenguaje inclusivo parece cada vez más aceptado en diversos espacios, pero tampoco deja de causar confusión y dividir opiniones en ciertos casos, como el de una persona no binaria que rompió en llanto al ser llamada "compañera" en vez de "compañere" durante unas clases en línea.

El video, que se volvió viral en redes sociales, muestra el tenso momento que se vivió en plena clase virtual, donde al parecer comentaban sobre los estragos del huracán Grace en Veracruz cuando la tensión afloró.

En cierto momento, una persona no binaria llamada Andrea se sintió ofendida luego de que un compañero llamado Max le llamó "compañera", por lo que rompió en llanto y le hizo la aclaración sobre sus pronombres.

"No soy tu compañera, soy tu compañere", respondió Andrea entre lágrimas.

Acto seguido, la persona apagó su micrófono y cámara para no mostrarse en la videollamada. La reacción del alumno fue tan sólo una breve disculpa para luego retomar el tema de los afectados por el huracán.

"Perdón, una disculpa, compañere, hubo recientemente un huracán aquí en Xalapa, hubo gente afectada...", respondió Max.

El video no tardó en volverse viral en redes sociales, provocando opiniones divididas entre los usuarios.

Algunos consideraron la reacción Andrea como exagerada, otros incluso se burlaron e hicieron memes al respecto, pero también hubo quienes salieron en su defensa resaltando la importancia de respetar los pronombres de las personas no binarias.

¿Qué es una persona no binaria?

Cabe aclarar que una persona no binaria, considerada como parte de la comunidad LGBT+, no se identifica exclusivamente con el género masculino ni con el femenino, de manera que adopta características de ambos para definir su identidad, lo que también se aplica para sus pronombres.

Tras la polémica por el video viral, un usuario de TikTok llamado Luis Hernández, supuesto compañero de Andrea y Max, aseguró que no es la primera vez que suceden este tipo de situaciones en clases.

Sin respetar el pronombre de Andrea, el estudiante explicó que "se alteró" cuando, durante una ponencia sobre el suicidio, el profesor dijo que la depresión no distingue ninguna condición o característica entre personas, incluyendo género.

"Esta chica no es la primera vez que reacciona de forma violenta para referirse a la comunidad LGBT. Era una ponencia sobre el suicidio y el profesor dijo que la depresión no distinguía ningún factor particular de cualquier persona... pero cuando dijo género esta chava se alteró", dijo.

Luis añadií que aunque los profesores pidieron continuar con el tema de la clase, la discusión sobre la comunidad LGBT continuó, con Andrea acusando a los docentes de homofóbicos.

"La chava siguió interrumpiendo la clase diciendo que el suicidio afecta más a los LGBT y el profesor sacó una experiencia muy personal para darle a la chica gusto. Se acabó la clase y a la hora de las preguntas, la chica con lo mismo, sólo acusó a los profes de homofóbicos", dijo el joven.

Minimizando la situación, el alumno concluyó que "más que ser un problema de inclusión parece ser un problema de autoestima y de identidad", pues "este tipo de personas" interpretan toda interacción como un "ataque", comentarios que parecen más bien evidenciar su poca empatía.

El hecho ha reavivado la polémica en torno al lenguaje inclusivo en las redes sociales, donde numerosas personas se burlan del uso del pronombre neutro "elle" en español, mientras que muchas otras lo defienden como un esfuerzo por visibilizar a las personas no binarias.