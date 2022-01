"Spider-Man" escala edificio en Los Ángeles (USA) y pide trabajo a Marvel

Estados Unidos.- Peter Parker, ¿eres tú? El jueves, las autoridades de Los Ángeles, California, Estados Unidos, reportaron a una persona que portaba el traje de Spider-Man intentaba escalar un edificio localizado en el centro de la ciudad californiana.

La hazaña del imitador del Hombre Araña se suscitó el pasado jueves 20 de enero, cuando el hombre vestido del emblemático superhéroe de Marvel hizo el intento de subir un edificio en el centro de Los Ángeles. No obstante, Spider-Man no se aventuró solo, sino que junto a él también se presentó otro hombre vestido de Wolverine, el personaje más famoso de los X-Men.

Mediante el portal del Sky5 se difundió un video donde se puede ver a la pareja de superhéroes de Marvel desplegando un gran cartel en lo alto del edificio de Los Ángeles con un número de teléfono en este. Oportunidad que aprovecharon para invitar a la compañía de Marvel a comunicarse con ellos.

Leer más: Sara, la "mamá luchona" que comparte en TikTok sus días trabajando en la pizca de mandarinas

“Llámame Marvel”, se leía en el cartel que pusieron los dos imitadores en el edificio ubicado en 408 S. Spring St, el cual coincide con el Edificio Continental, el primer rascacielos de la ciudad de Los Ángeles.

En el momento que los hombres disfrazados hicieron sus maniobras, elementos policiacos se mantuvieron alertas en la zona, ello a fin de evitar que ocurriera algún accidente y que alguien saliera herido.

Tras el éxito que tuvo la película Spider-Man: No Way Home, en días pasados, no era raro encontrar en las calles a personas disfrazadas de uno de los superhéroes más emblemáticos de la historia del cine, caricaturas y comics.