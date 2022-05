Su madre murió, le escribe a su antiguo número telefónico y recibe una respuesta inesperada

Una historia se ha hecho viral en redes sociales y ha enternecido a quienes la leen. Se trata de la historia de una joven de 22 años que perdió a su madre y cuyos únicos recuerdos eran unos chats de voz que tenían en WhatsApp.

En Twitter, la joven Milu, contó en la red social que tuvo que formatear su teléfono móvil y que perdió los chats de su madre.

Consternada y frustrada, agregó de nuevo el número de su madre a su agenda telefónica y le envió un mensaje. Al otro lado del teléfono, el mensaje marcó dos palomitas azules, lo que demostraba que el mensaje había sido entregado.

Milu contó que obviamente sabía que la persona que respondería no era su madre, pero el solo hecho de "contarle" lo que ocurría la llenaba de emoción reconfortante.

La historia fue dada a conocer en Twitter el 24 de mayo y en ella, Milu contaba lo siguiente:

“Cuando murió mi mamá, jamás borré los chats porque siempre los volvía a leer. Volvía a escuchar los audios de ella una y otra vez, a veces me calmaba oírla, otras me terminaban de destruir. Un día, por cuestiones del trabajo, ya tenía la memoria llena del celu y no me quedó otra que formatear cosas, y perdí los audios de ella".

Dijo que envió el primer mensaje, al que respondieron únicamente "equivocado". Luego de esto, ella llamó al número y la voz del otro lado, la de Karina, era similar a la de su madre. Dijo que cortó la llamada y se puso a llorar.

Antes de eso, Milu había enviado un mensaje diciendo "Ma, a Natalia la iban a operar de la vista". Luego, Karina respondió con un mensaje de voz en el que le explicaba que no conocía a ninguna Natalia.

Después de este primer contacto, Milu contó a Karina sobre la muerte de su madre y la historia de los mensajes de voz y el formateo del celular. Ambas continuaron con esta relación de contacto virtual.

Karina le dijo que si eso le hacía bien, que la llamara cuando quisiera. La joven le agradeció el gesto y haberla acompañado en ese momento tan difícil.

En Twitter, Milu agradeció a Karina, que sin saberlo, la sostuvo emocionalmente, le dio fuerzas y fe.

"Nunca viene mal dejar este mundo real por un rato. A veces, el mundo de los sueños nos ayuda a seguir. Aún estoy rota, pero con remaches en el corazón”, dijo Milu para terminar de contar la historia que se ha vuelto viral en redes sociales y por el cual ha recibido mensajes cariñosos, mensajes, miles de “me gusta”, además de otros retuits.