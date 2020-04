Su novia lo apuñala; la perdona y regresa con ella 

Argentina.- Parece meme, pero no es así, la historia de Gastón se ha vuelto viral en redes sociales luego de que fuera apuñalado por su novia; la perdonara y regresara con ella.

Aparentemente el hombre de origen argentino resultó agredido por su pareja después de una fuerte discusión, ya que él tenía intenciones de salir y romper la cuarentena, situación que ella no permitió.

Cabe señalar que ambos habían ingerido bebidas alcohólicas y se encontraban en mal estado.

El hombre comentó para medios locales que él mismo se había sacado el arma blanca, sin embargo, a los pocos segundos perdió el conocimiento.

Me enterró un tramontina. Me quedó clavado, yo me lo saqué."