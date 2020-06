Subió tanto de peso en la cuarentena que no lo dejaron entrar al trabajo por no reconocerlo

España.- Un hombre se paso todo el confinamiento comiendo como si no hubiese un mañana, al grado de subir 25 kilogramos, por esta razón, una vez que regresó a su trabajo no se le permitió el acceso pues nadie lo reconocía.

La cuarentena ha sido probablemente el mejor método para enfrentar la pandemia de covid-19, que afecta a todo el mundo en la actualidad, sin embargo, a pesar de encontrarse a salvo de cualquier contagio, hay otros factores que no han resultado tan agradables.

Permanecer por tanto tiempo encerrado puede ser bastante estresante en ocasiones, también puede ser muy aburrido e incluso podría generar ansiedad, siendo esta última, una razón para comer constantemente y en grandes cantidades.

Eso fue justo lo que le pasó a este hombre, que por "aburrimiento" hacía constantes viajes al refrigerador, además que comenzó a comer 6 veces al día.

No me han dejado entrar, dicen que no soy yo", dijo molesto el hombre