Sujeto encuentra cheques por más de dos millones de pesos y los regresa 

Argentina.- No cabe duda que en el mundo, "son más los buenos", y el señor Luis Spahn, es prueba de ello. Luego de que encontrara un par cheques al portador con más de 2 millones de pesos y los regresara.

Comentó Spahn para un medio local, que se percató de los cheques cuando viajaba en un autobús de la ruta 70 hacía Santa Fe, en Argentina.

Una vez que llegó a su casa, se dio el tiempo de revisarlos y se sorprendió al ver que su valor superaba los dos millones de pesos argentinos.

El hombre no dudo ningún segundo en hacer lo correcto, regresar los cheques a quien pertenecían, una fábrica de herramientas.

Apartentemene la empresa había entregado los cheques a un comisionista pero este los perdió.

Explicó Spahn para los medios, que llevó los cheques de buena fe sin esperar nada a cambio, sin embargo la compañía le obsequio una pala por su buena acción.

Ellos estaban sorprendidos y me dijeron sí quería algunas herramientas, les dije que no y una de las chicas pidió que me traigan algo y aparecieron con una pala"