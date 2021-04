¡Súper abuela! Doña Menchita trepa árbol para cortar fruta y su nieto la graba orgulloso

Yucatán.- Una súper abuela con mucha fuerza y salud de 88 años de edad, fue grabada por su nieto Luis Enrique cuando trepaba un árbol para cortar fruta.

Por la habilidad de Demetria, mejor conocida como "Doña Menchita" el video del momento se hizo viral en diferentes redes sociales luego de que su nieto lo publicara en su cuenta de Facebook.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Doña Menchita es originaria de Valladolid, Yucatán, es una abuelita muy fuerte y alegre, no tiene límites, tuvo ocho hijas y a sus más de 80 años aún puede trepar un árbol.

Leer más: Padre de niño con síndrome de Down pide apoyo para comprar triciclo y poder trabajar, en Los Mochis

La abuelita fue captada por su nieto cuando trepaba un árbol de caimito para cortar sus frutos que son cayomitos.

El joven subió el video junto con un texto que dice lo siguiente: "Cuando me preguntan: ¿Y tú abuelita como está? Ella baja sus cayomitos. Le dicen que no, que ya se suben otros. Es terca.jajajaja. Cada vez me sorprende más. ¿Y tú 'abue', cómo es".

Debes de saber que el árbol de caimito al que subió la abuelita es recto de una altura desde 15 hasta 40 metros, tiene una corteza externa con fusiras, de color pardo oscuro.