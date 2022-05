Supuesta funcionaria de la FGR choca con triciclo y amenaza con llamar a todo su equipo

Una presunta funcionaria de la Fiscalía General de la República está dando bastante de qué hablar luego de que se compartiera un video en el que se le mira discutir con un joven, al parecer tras un choque en el que ella pegó a un triciclo.

El video que circula en Twitter, mencionan que no se sabe exactamente donde fue, pero piden hacer famosa a “LadyChoque”, pues les parece una injusticia que la funcionaria golpeara el triciclo que el joven usa para trabajar y además quiera que el pague los daños a su lujoso auto.

“¡No sabemos dónde fue! Pero hagamos famosa a la #LadyChoque Compartan. Quememos a esta señora. Golpea al chavo y después de eso quiere cobrarle el golpe de su auto de 200 mil pesos. No traía placas. Vean. Que le compre un triciclo al chavito, aunque sea pobremente de 5000”, dice el texto que acompaña al video.

En la grabación de redes sociales, se mira a la presunta funcionaria de la FGR que después de chocar a un triciclo amenza al joven con llamar a todo su equipo al lugar si no termina la discusión.

Luego de que se diera a conocer la grabación, decenas de usuarios han expreseado su molestia con el actuar de la funcionaria, acusandola de intimidar al joven y evadir la situación.

La mujer, ahora conocida como “Lady FGR o Lady Choque” le pide al joven no provocarla de lo contrario llamará a sus compañeros, ante lo que el joven le responde que si quería que les llmara, pues ella le había pegado a él.

“Es que si quieres márcales, tú me pegaste a mí, yo no te pegue a ti, yo soy un triciclo no soy un carro”.

Siguiendo con la dicusión, la funcionaria de la fiscalía le comenta que ya se tiene que ir, que no quiere ser grosera con él y que lamenta mucho lo que está pasando.

El joven solo pide a los vecinos ver las cámaras para que la funcionaria viera que fue ella la del golpe sin embargo ella solo se hace a un lado y se va.