Surge audio en el que bromean con Estrada Ferreiro como vendedor de cerveza

Culiacán.- Circula en las redes sociales un audio donde una persona le llama presuntamente al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro para preguntarle el precio de la cerveza que él se encuentra vendiendo, esto por la prohibición de la venta de alcohol en el estado para evitar reuniones donde hay aglomeración de personas y posibles contagios de Covid-19.

Esta broma, ya había sido realizada a la alcaldesa de Navojoa, Sonora, donde una persona compartió en una publicación de venta de cerveza dejando el número de la alcaldesa de contacto.

Esta vez le tocó la broma al alcalde de Culiacán, ya que al contestar el telefono la persona rápidamente le pregunta "¿oiga, en cuánto me deja 5 cartones de ultra?, Estrada Ferreiro pregunta "¿quién habla?"

Carlos, me pasaron su número, ocupaba cinco cartones de ultra

Repitió la persona.

Estrada Ferreiro contesta "¿Quién te lo pasó?", y recibe como respuesta "Juan Cazares me dijo que en un grupo lo pusieron". Ferreiro cuestiona "¿Qué grupo es?" y le responden "No, no sé, que se lo mandaron el número nomás así que vendía cervezas usted"

Dime de qué grupo me hablas y luego te platico

agrega Ferreiro para intentar que le den la información del grupo. Sin embargo, le reitera la persona que le llamó "Pero, ¿sí vende o no vende?" y ahí se corta el audio.