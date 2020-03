Surge en redes asqueroso reto del coronavirus; usuarios lamen los inodoros

En redes sociales se ha viralizado recientemente el #CoronavirusChallenge, un reto bastante asqueroso que consiste en lamer los inodoros.

Aparentemente el reto se originó por parte de algunas personas que no creen en el nuevo virus, es decir, consideran que se trata de alguna conspiración o cortina de humo, sin embargo las estadísticas y gobiernos de muchos países opinan diferente.

Para formar parte de este reto viral, solo hace falta grabarse mientras se lame la orilla de un inodoro.

¿Merecemos la extinción?



Merecemos la extinciónpic.twitter.com/hRfBdSd57V — Leo Arriaga (@Radiohen) March 15, 2020

Cabe mencionar que dicha acción no pone solo en riesgo la salud de quien lo hace, si no también de otras personas. Además que no se trata de solamente el covid-19 en este caso.