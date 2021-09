¡TIERNO! Niña ofrece 20 pesos a quien halle a su peluche perdido en CDMX (FOTO)

CDMX.- Las redes sociales siempre nos regalan historias muy diversas, en esta ocasión la protagonista es una niña de 7 años que ofrece un dulce y 20 pesos como recompensa para quien le ayude a encontrar a su "mejor amigo".

Miranda es el nombre de la infante que durante una visita al cine perdió a "BB Jaguar", el nombre que puso al peluche que la acompaña a todos lados desde que se lo regalaron a los 3 años.

La pequeña no se quedó de brazos cruzados y decidió hacer un cartel para pedir ayuda, ahí explica que el 17 de septiembre fue al cine a la plaza Encuentro Fortuna, en la Gustavo A. Madero, CDMX, donde cree que el peluche se cayó de la mochila.

"Ayuda! El viernes 17 de septiembre del 2021 fui al cine a la plaza Encuentro Fortuna lleve conmigo a mi peluche que tengo desde que soy bebé, tenía 3 años cuando me lo dieron. Al llegar a mi casa me di cuenta que no estaba en mi mochila. Yo creo que se me cayó", escribió la menor de edad.

Foto: Facebook

Leer más: ¿Justicia? Detienen a adulto de la tercera edad por robar 2 barras de chocolate en Tlalpan

Además, en el mismo mensaje explicó que "BB Jaguar" es su mejor amigo de toda la vida, por lo que ofrece un dulce y 20 pesos mexicanos (alrededor de un dólar estadounidense) a quien lo encuentre.