"Tan bajo has llegado" Se burlan de periodista por vender sándwiches

Bolivia.- Una joven periodista de nombre Karla Villarroel se hizo muy popular en redes sociales tras aclarar que se siente orgullosa de vender sándwiches en su tiempo libre para generar mayores ingresos y salir adelante.

La originaria de Bolivia hizo una publicación después de que se burlaron de ella por salir a las calles a buscar más dinero, en un intento de demeritar su profesión con frases como "¿el periodismo no te da plata?" y "Tan bajo has llegado".

Ante las provocaciones recibidas, Karla Villarroel explicó que respondió un tajante: "No me da vergüenza. Sin miedo al éxito", para después tomar la situación con humor al saber que no debe dar explicaciones a nadie.

Tras la publicación viral, la periodista fue entrevistada en una emisión radiofónica en donde por fin reveló la noble razón de buscar un ingreso extra.

Explicó que además de ayudar en los gastos de su casa, también acordó con su hermana cooperar para comprarle un teléfono celular. Por esto salieron a vender los fines de semanas en un punto de vacunación Covid-19.

Detalló que al inicio tenía un puesto fijo, pero que decidió tomar los productos en una charola y desplazarse a lo largo del lugar para mejorar las ventas, estrategia que le ayudó sin duda.

