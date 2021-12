¡Tarde, pero seguro! 'Santa Claus' regala a hombre lo que siempre quiso de niño (VIDEO)

México.- La reciente Navidad nos dejó buenos momentos familiares y algunas noticias conmovedoras, como la de una mujer a quien regalaron una muñeca por primera vez, a ella "Santa Claus" no le dio una cuando niña, y no fue la única que pasó la infancia sin algún obsequio anhelado, recientemente se difundió el video de un hombre disfrutando de lo que siempre quiso, pero no tuvo.

El material inicia con un adulto leyendo la nota de un regalo, en ella se puede leer "Gerardo: Has sido un excelente niño, estoy muy orgulloso de ti. Perdón por la tardanza, hubiese querido dejarlo antes, gracias por ser paciente, recuerda que todo llega en el momento indicado, nunca me olvidaría de ti. Atentamente: Santa Claus".

Tras esto, el padre de familia retiró el empaque y descubrió que dentro había un trenecito de juguete, algo que según sus palabras siempre quiso de niño pero no pudo disfrutar en alguna Navidad. Inmediatamente después se hizo un corte de escena, y apareció el sujeto ya sin el saco de su elegante traje.

"De niño siempre quise uno", dijo el hombre.

Con semblante radicalmente distinto, se encontraba hincado en el piso, con el tren armado y jugando con alegría sincera en el rostro como cualquier menor haría. También grabó video del pequeño vehículo, dando muestra de su sentir.