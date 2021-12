¿Te acuerdas de George el hermano de Stuart Little? Este fue su radical cambio

Estados Unidos.- La película de Stuart Little fue un éxito durante nuestra infancia, pero quizá te has preguntado qué pasó con los actores, a través de redes sociales el actor que interpretó a "George" compartió en sus redes sociales todos los cambios que ha pasado tras el transcurso de los años.

Recordamos con nostalgia del ratón que fue adoptado por la familia Little, la película marcó la infancia de muchos durante la década de los 90.

El ratón que puede hablar y que se encuentra en un instituto de niños huérfanos en espera de ser adoptado, es encontrado por una pareja que busca a un compañero para su hijo George.

Leer más: Youtuber se hace detener para entrar al "torito" en Edomex y grabar video

Sin embargo, al principio de la película el pequeño George no esta convencido de que un ratón sea su hermano, no obstante Stuart Little trata de ganarse el reconocimiento de su hermano.

Jonanthan Lipnicki es el actor que interpreto al pequeño George en la película de Stuart Little, pero ya han pasado más de 20 años y Jonanthan ya no es un niño, usuarios de redes sociales se encuentran impresionados por el gran cambio radical.

El actor compartió que la fama a temprana edad le trajo algunos inconvenientes en su vida social y familiar como fue el constante acoso por parte de sus compañeros de clase y de los fanáticos de la película.

El actor sufrió de depresión después de su papel como George / Foto: Instagram @jonathanlipnicki

Incluso Jonathan Lipnick empezó a sufrir depresión y ansiedad, por lo que tuvo que ser llevado a terapia desde que tenía 10 años.

Sin embargo, ahora Jonathan Lipnick ya no es un niño pequeño, ya que actualmente tiene 30 años y durante el transcurso de su juventud, ha practicado diferentes deportes y ahora es una persona atlética.

A través de su cuenta de Instagram @jonathanlipnicki, describe que además de ser actor, también es productor y practica diversas artes marciales como el Jiu-Jitsu brasileño y Muay Thai.

Pero como se había mencionado anteriormente, después de actuar en Stuart Little, el actor cayó en depresión, aunque esto no impidió que siguiera en el medio del espectáculo.

El actor tuvo papeles en películas como "El Pequeño Vampiro", "Las aventuras de Zachary Beaver" y "Por Amor al Dinero".

Pero con el paso del tiempo, la audiencia comenzó a olvidarse de él y de acuerdo con una entrevista para "Toofab" en el 2017, Jonathan expresó que lo duro de su niñez después de ser George en Stuart Little.

El actor tuvo un cambio radical / Foto: Vía Instagram

Relató que le decían que era alguien del pasado y que nunca volvería a tener trabajo, Lipnick detalló que lo hacían sentir como si fuera una basura todos los días en la escuela, al punto que tenía ataques de pánico cada noche.

"Todo lo que siempre he querido hacer en toda mi vida es hacer películas. Que se burlen de mí por lo que amas y que te digan que no vas a tener éxito es difícil. Incluso hubo profesores que me llamaron vago", agregó Jonathan.

Pero a pesar de las críticas, el actor continúa en el mundo del cine, aunque ahora como productor de películas independientes.

Jonathan comparte su día a día en redes sociales, actualmente tiene diversos proyectos, siempre sale de viaje con sus perros y sigue practicado artes marciales.

Leer más: ¡Triste Navidad! Le abren la maleta y roban 3 mil dólares en regalos; dejan basura y comida de perro