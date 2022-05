¡Te amo, lomito ferretero! Perrita atiende ferretería y se hace viral (VIDEO)

Una perra de raza pastor alemán se hizo viral en redes sociales al ser grabado ateniendo una ferretería como haría cualquier persona.

En el video con duración poco mayor a 40 segundos se ve al can sobre una silla de color rojo atrás del mostrador, a su costado había una mujer de edad media que le ayudaba con las labores.

Al iniciar el material audiovisual un hombre se aproximada y saluda con un "buenos días", palabras que son respondidas por el animal con un par de ladridos animosos.

Lo primero que pidió el cliente fueron tornillos, el perro pareció entender a la perfección y bajó de la silla de un brinco para posteriormente subir de nuevo con un frasco lleno del producto; después, le pidieron "muelles" y de nueva cuenta fue eficiente; para finalizar, el comprador pidió "forros", el pastor alemán tardó apenas un par de segundos en volver con el material en el hocico.

"Buenos días. ¿Tiene tornillos? Me da unos por favor, muchas gracias, ¿muelles tiene? me da unos, ¿forros sí tiene? Me da unos por favor. Ok, muchas gracias y una perra muy inteligente mi señora", dijo el hombre previo a cortar la grabación viral.

Te recomendamos leer:

Se desconoce el lugar exacto de la grabación, así como el tipo de adiestramiento que recibió la perra para tomar la mercancía correcta y entregarla a los clientes.

Perrita ferretera atiende a clientes y se hace viral en video