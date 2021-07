"Te dije que venía hacia nosotros": Pescadores captan el momento en que son atacados por una orca asesina

El grupo de pescadores se encontraba navegando tranquilamente en una embarcación cuando de repente fueron embestidos ferozmente por una orca asesina que por poco y los hace terminar en las congeladas aguas de la Antártida.

El suceso fue captado en video y compartido en Tik Tok por uno de los tripulantes, quien cae al suelo del navío luego de que el cetáceo golpeará con gran velocidad. Esto se puede percibir en la toma de la cámara, que pasa de claridad a un desenfoque total.

Por suerte, el intrépido camarógrafo se logró sobreponer y conseguir captar la corta persecución por parte de la orca a la embarcación, que de inmediato aceleró para dejar atrás al temible mamífero.

"¡Go, go go!", gritan el resto de los tripulantes con desesperación luego de casi quedar a la deriva, mientras la orca se perdía entre las aguas al no poder alcanzar al barco, hecho que celebraron con valentía.