Tenebroso asilo de niños abandonado, con tanques bárbaros y dibujos en las paredes

Una joven tiktoker ha compartido una mirada desgarradora dentro de un antiguo asilo para niños, que, según los informes, "abandonó a los pacientes" y los sometió a tratamientos bárbaros de hidroterapia

Gabby, originaria de Estados Unidos, se enteró de la infame instalación en línea y la visitó con su novio Sonny, el lugar que describió como aterrador.

La joven de 24 años optó por no revelar la ubicación para desalentar el vandalismo, compartió que la instalación supuestamente "descuidó a los pacientes" y "realizó procedimientos experimentales en pacientes sin consentimiento".

Durante su exploración, la pareja revisó varios quirófanos, una morgue que aún contenía cajones, así como docenas de tanques de hidroterapia, que exponían a los pacientes a calor y frío extremos en un intento de tratarlos.

Gabby también notó cómo la ropa de algunos pacientes se había dejado en el suelo, cubierta por grillos de cueva que ahora habían infestado las habitaciones de abajo. La influencer a menudo se preguntaba acerca de los pacientes jóvenes que residían en las instalaciones, muchos de los cuales habían quedado huérfanos.

Se demostró que el asilo estaba significativamente deteriorado con casi todas las superficies desmoronándose y cada piso completamente cubierto con pedazos del techo, azulejos rotos, suciedad, basura y asbesto.

Gabby compartió imágenes de la instalación en su cuenta de TikTok (@urbexmuse) con sus 1,6 millones de seguidores.

En un clip, que recibió más 66 mil me gusta y más 324 mil visitas, se desplaza para revelar una serie de tanques similares a bañeras, con calentadores de agua adjuntos, mientras explica cómo los pacientes podrían quemarse o exponerse al frío extremo en un esfuerzo por tratarlos.

"Horrible. La gente no se da cuenta de que no fue hace mucho tiempo que se usaron, está en la memoria viva", "Me recuerda a American Horror Story", “No sé por qué, pero la historia de los asilos me parece muy interesante”, "Estoy aterrorizado...", “La mala energía de este lugar”, fueron algunos de los comentarios que hicieron a la joven estadounidense.

Gabby contó que "mientras atravesábamos las salas, entramos en uno de los baños que tenía una bañera de hidroterapia muy antigua que se usaba para brindar tratamientos de hidroterapia a los pacientes en las instalaciones.

"La bañera sufrió bastantes actos de vandalismo, pero aun así fue asombroso ver una pieza de equipo que era parte integral de la vida cotidiana del paciente mientras residía aquí. A medida que continuamos hacia los pisos superiores, descubrimos dos salas quirúrgicas contiguas con grandes ventanales que fueron diseñadas para aumentar la cantidad de luz que ingresa a la sala y mejorar la visibilidad de la cavidad del cuerpo mientras los médicos estaban operando", añadió.

"También me tomé un momento para mirar los desagües en los pisos de cada habitación donde probablemente se lavaron los fluidos corporales. Después de esto, terminamos bajando las escaleras donde aún quedaban varias unidades dentales entre innumerables grillos de cueva y prendas de vestir de pacientes que cubrían los pisos. Finalmente, entramos a la morgue que constaba de cuatro cajones para guardar cuatro cuerpos", dijo.

Luego mencionó que "al lado de la morgue estaba la sala donde se realizaban las autopsias, sin embargo, solo queda la base de la mesa de autopsias".

Gabby dijo que fue fascinante explorar el lugar. También le sorprendió la colorida decoración, algo que muchas instalaciones utilizan para crear un "efecto calmante" en los pacientes.

“Fue especialmente intenso y triste pasar por esta instalación sabiendo que innumerables niños que eran huérfanos o considerados 'indeseables' residían aquí. Además, se documentó que esta instalación descuidó a los pacientes y probó procedimientos y tratamientos experimentales en ellos sin su consentimiento, lo cual es muy molesto de pensar".

Te recomendamos leer:

"Me sorprendieron mucho las unidades dentales porque sabía que, históricamente, múltiples asilos y centros psiquiátricos extraían los dientes de los pacientes que se sabía que mordían y eran difíciles de alimentar. Ver esas unidades dentales aquí me hizo preguntarme si alguno de estos pacientes enfrentaba el mismo destino”.