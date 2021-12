"Tengo mucho miedo, Péreme péreme", suplica joven antes de ser vacunado contra Covid-19

Muchos jóvenes han tenido que ponerse la vacuna contra el Covid-19, sus reacciones han sido divertidas y compartidas en redes sociales como Tik Tok, en las últimas horas se ha viralizado el caso de un joven que suplicaba por no ser vacunado.

Por medio de la red social de Tik Tok se viralizó un video donde un joven muestra el pavor que tiene al ser vacunado contra el Covid-19, causando las risas del enfermero y de las personas que ven el video.

El joven le pedía al enfermero que se esperara un poco para que lo vacunara contra el Covid-19, causando un gran furor en redes sociales, el video ha alcanzado más de medio millón de likes y miles de comentarios.

Leer más: ¡Pánico en un vuelo! Pasajero amenaza con abrir la puerta de un avión

En el video el joven le decía al enfermero que tenía mucho miedo y que lo esperara un momento, mientras que el trabajador de la salud le decía que no se preocupara que su nombre era Miguel y que le aplicaría la primera dosis de la vacuna.

"Tengo mucho miedo. Péreme, péreme", decía el joven.

Leer más: VIDEO. Bebé con problemas visuales tiene tierna reacción al ver el mundo por primera vez

"No te preocupes, mi nombre es Miguel y te voy aplicar tu primera dosis de vacuna, voltea para aquél lado no te preocupes", decía el enfermero mientras el joven lloraba para no ser vacunado contra el Covid-19.