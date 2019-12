Tenía 5 días trabajando; gana pantalla en posada y renuncia

Llega diciembre y con él las ansiadas posadas de los trabajos, a donde los empleados asisten con la esperanza de ganarse jugosos premios en las rifas que por lo general organiza la empresa.

Al parecer este fue el caso de un joven empleado cuya historia se volvió viral en redes sociales, pues cuando apenas llevaba cinco días trabajando en la empresa decidió acudir a la posada y se ganó una pantalla de 50 pulgadas.

Sin embargo, lejos de motivarse a continuar trabajando, el joven optó por renunciar después de haberse llevado a casa el gran premio, o al menos así lo dio a conocer a través de Facebook el usuario Adriel García, el supuesto protagonista de esta historia.

Me meti a trabajar apenas el lunes y me dijieron que si queria ir a la posada el sabado y que voy y me gano la de 50 jajajaj lo que no saben es que ya no ire el luness (sic)", aseguró.