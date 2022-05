Testigos de Jehová se llevan una sorpresa al llegar a una casa sola

Supuestos testigos de Jehová se llevaron una gran sorpresa al llegar a una casa donde no había nadie en ese momento, y después de un largo rato de espera, descubrieron lo que realmente estaba pasando, cuando el dueño de la vivienda llegó y los puso al tanto de quién les gritaba y los había hecho esperar.

Jhosua, el dueño del perico, contó a través de un video en TikkTok, lo que había pasado y cómo el perico había engañado a los testigos de Jehova.

“Voy llegando a la casa y veo que hay unas personas afuera, eran unos testigos de Jehova, voy llegando y les pregunto que qué se les ofrece, y me dicen 'estamso esperando que nos abran, porque hay una persona, que le tocamos y nos dice ahí voy, ahí voy', y y ps no hay nadie, estoy yo solo”, contó el dueño de la mascota.

Para comprobar lo que hace el perico, antes de entrar a casa, toca la puerta y claramente se escucha cuando dicen “ahí voy”.

Luego Jhosua añade, “no sé si escucharon, que hay un periquito que tenemos, que tocan la puerta y dice ahí voy, ahí voy”

Finalmente entre risas menciona que “pues este loco ahí tiene 30 minutos a los testigos esperándolo porque es el que les está diciendo ahí voy, ahí voy”.

El video, compartido hace dos días, ya suma más de un millón de likes, además de más de 80 mil compartidas.

Entre los miles de comentarios se encuentran algunos como:

“El perico: era broma jajaj”, “Se cotorreó a los testigos”, “Soy testigo y la verdad sería una gran experiencia para recordar jajaj”, “Necesito un periquito así jajaj”, “El periquito: esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme jajaj”.

Sin embargo hay otros tantos mensajes en los que afirman que realmente estas personas a las que burló el perico no eran testigos realmente, pues desde que inició la pandemia no salen a predicar de casa en casa.

“No eran testigos, hce dos años aproximadamente que no salimos de casa en casa”, “no han salido los testigos de Jehova... aún no han autorizado la predicación por los protocolos de pandemia”, “No eran testigos de Jehová ya que tiene dos años que no salen a predicar de casa en casa, solo lo hacemos por carta o teléfono”, mencionan algunos usuarios.