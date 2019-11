The Rock' y Danny DeVito se 'cuelan' a boda en México. Video

Baja California Sur, México.- Dwayne 'The Rock' Johnson y Danny DeVito sorprendieron a una pareja de recién casados al colarse a la fiesta de bodas. Mientras gosaban de un descanso que tomaron en Cabo San Lucas, BCS, de la gira promocional de la película Jumanji: The Next Level

'The Rock' compartió el momento en instagram. En el mismo se le ve junto a DeVito tomando a lado de una alberca, totalmente relajados, cuando escuchan el festejo de una boda, entonces surge la pregunta ¿alguna vez te has colado a una boda?

"¿Alguna vez te has colado a una boda?", pregunta 'The Rock' a De Vito

Tras recibir una respuesta negativa, el reconocido actor invita a Johnson a irrumpir en la celebración de los novios.

Momentos después se ven que son ayudados por algunos empleados del evento para entrar por la cocina, y como presente cantaron a dueto la canción Unforgettable para los presentes.

“Nunca me había colado a una boda, pero hacerlo con DeVito fue verdaderamente inolvidable... Felicitaciones a la adorable novia Kristin y al apuesto novio Will, y a sus cuatro hijos Ryan, Mason, Edie y Max. Hermosa familia", escribió Dwayne Johnson en la descripción del video.