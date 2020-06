The World Ends With You tendrá una adaptación para anime

Shibuya.- The World Ends With You es uno de los videojuegos más queridos para la consola de DS que ha desarrollado Square Enix (también desarrollador de Kingdom Hearts) y tendrá una adaptación para anime.

The World Ends With You The Animation ya esta en producción, por sus siglas TWEWY, es uno de los RPG's más interesantes (y uno de los favoritos de este reportero), muchos jugadores le guardan cariño a este videojuego el cual aprovechaba el potencial de las dos pantallas de la consola Nintendo DS y hace tiempo salió su versión para Nintendo Switch con un capítulo extra.

La sorpresa de Square Enix, menciona que el anime ya está en producción, sin embargo todavía no hay un tráiler o algo similar, así que estaremos ansiosos para que esto suceda.

El anunció completó se revelará en Anime Expo Lite, la versión digital del evento anual el próximo 3 de julio a las 8:00 PM, hora de la Ciudad de México, así tendremos la revelación completa de The World Ends With You The Animation.

El juego trata sobre un joven de nombre Neku que despierta en el distrito comercial de Shibuya sin saber lo que esta pasando y se encuentra en un "juego" con un contador en la mano derecha y al darse cuenta que las demás personas lo ignoran, es cuando se da cuenta que esta muerto.

Así que tendrá que resolver acertijos, pelear contra "ruidos" y shinigamis junto a sus amigos Shiki, Yoshua, Beat y Rhyme.

El juego es uno de los mejores recomendados por su banda sonora, su modo de juego e historia.

