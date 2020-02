Tiene 43 años y es considerada la "mamá más sexy del mundo" FOTOS

Carolina del Norte.- Joleen Díaz y su hija Meilani Parks tienen 24 años de diferencia, pero los extraños a menudo piensan que son hermanas.

"No creo que le importe", dice Díaz, de 43 años, de su joven de 19 años. "Mientras crecía, a menudo escuchaba a la gente decirme que pensaban que mi madre era mi hermana".

La pareja del norte de California está muy unida, pero si bien Díaz puede no parecer su edad, hace todo lo posible para fingirla.

"Meilani y yo nunca hemos salido de fiesta o de fiesta juntas", dice Díaz, una maestra de escuela primaria, a Jam Press, y agrega que tampoco planea salir con su hija en el futuro.

Si bien ha tenido su parte de las noches, "en estos días, prefiero quedarme en casa, tomar una buena taza de té caliente y ver una buena película".

La madre soltera (se separó con su pareja hace 13 años, pero siguen en buenos términos) tiene un secreto directo para explicar su apariencia juvenil.

Siempre he vivido un estilo de vida saludable y activo. Raramente bebo alcohol. Descanso mucho y sigo una dieta equilibrada y saludable, dice Díaz.

Aparentemente está funcionando: el Instagram de la madre, que tiene más de 22,000 seguidores, está lleno de comentarios sobre lo joven que se ve.

"¡Eres oficialmente la mamá más sexy del mundo!", dice un fanático de Insta. "Tú y tu hija parecen hermanas", escribe otra.

Díaz también se adhiere estrictamente a una rutina de cuidado de la piel. "Cuido mi piel religiosamente y todos los días me lavo la cara por la mañana y antes de irme a la cama", dice, un régimen que dice haber comenzado cuando tenía solo 12 o 13 años.

Mi madre solía comprar Mary Kay y usaría en secreto sus productos para el cuidado de la piel.

El protector solar, el suero de vitamina C y un producto llamado tretinoína (o Retin-A) también son regalos del cielo, dice ella.

"Absolutamente uso protector solar, todos los días, incluso en días nublados y lluviosos", dice ella. Ella ha estado usando Retin-A durante aproximadamente un año y medio y ha visto que su piel se "pone cada vez mejor" con ella.

"Tener una buena piel me da confianza", dice ella, "incluso en los días en que no me veo lo mejor". Díaz también insiste en que su hija siga una rutina igualmente rigurosa para mantener lo que su madre le dio: "Tuve que comenzar alrededor de los 12 años".

La idea de que Díaz es la hermana de Parks, señala la madre, no está fuera del alcance de la posibilidad.

"Era muy joven cuando la tuve, así que no es del todo imposible que podamos ser hermanas", dice ella.