Tierno abuelito se emociona cuando le toman fotografía para Facebook. Viral

A medida que los años pasan la tecnología sigue creciendo a pasos agigantados, dejando atrás a bastantes generaciones que por diferentes circunstancias no logran alcanzarla. Así es, nos referimos a los abuelitos, quienes aún así deberían ser eternos pues ellos también conservan gran sabiduría, misma que fueron adquiriendo con el tiempo y que además siempre buscan la más mínima oportunidad para compartirla con nosotros.

Asimismo, nos regalan constantemente los momentos más emotivos de nuestras vidas, un ejemplo es lo que circula recientemente en redes sociales, se trata de la historia de un hombre de avanzada edad que quedó asombrado al ver una fotografía suya en el celular. Su inocencia se ganó el corazón de miles de internautas de todo el mundo.

De acuerdo a una publicación de la Policía Cibernética de México, un joven atendía su negocio cuando de pronto el anciano se acercó y le comento que "no podría creer que las personas pudieran salir ahí", refiriéndose a las fotografías en el móvil, las que probablemente tu tomas a diario sin complicaciones.

Hoy pasó este señor por mi negocio y estaba viendo mi Facebook. Le comente que si quería que le tomara una foto y lo subiera al Facebook y me dijo que sí. De verdad hubieran visto su carita de felicidad y sonreía mucho, no creía que él estuviera en este aparatito (celular) me dijo él."