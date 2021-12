Tik Tok: "He dado positivo a Covid", el insólito mensaje de un piloto antes de despegar

Reino Unido.- Si bien viajar en avión sigue siendo uno de los medios de transporte más seguros en todo el mundo por los protocolos que se llevan a cabo para que no ocurran accidentes, esto no significa que no puedan existir otros riesgos. Tal caso ocurrió a una chica quien se encontraba abordo de un avión cuando recibió un angustiante mensaje por parte del piloto, causando que su historia se volviera viral.

"Hola chicos, lo siento, acabo de dar positivo por COVID", ese fue el mensaje que interrumpió el entusiasmo de decenas de pasajeros quienes se quedaron impactados al recibir la noticia.

El piloto que viajaría desde Reino Unido a Barbados también les informó que tendrían que esperar a que otro piloto lo sustituyera, ya que él no podría continuar con el viaje.

"Lo que estamos haciendo ahora es buscar otro piloto que ocupe mi lugar y ese proceso está en curso, pero no va a suceder rápidamente. Tenemos a personas en el proceso de intentar encontrar a alguien", explicaba el comandante.

Esta surrealista historia fue compartida por la usuaria de Tik Tok @darcdikdok quien explicó que tras recibir la impactante notica por parte del comandante de avión, tuvieron que esperar por lo menos cinco horas en lo que llegaba el nuevo piloto.

Si bien la espera era obligada ya que no había otros vuelos a ese destino, lo sorprendente fue cuando la usuaria Darcy Bourn contó que, tras esperar varias horas a bordo de la aeronave, les informaron que en realidad el piloto había tenido un "falso positivo".

Leer más: VIDEO. Hombre insulta a Joe Biden en vivo durante llamada por Navidad

Si bien no fue nada placentero tener que esperar un par de horas extras, lo cierto es que esta es una situación que ocurre día con día, no solo en el transporte aéreo, sino también en contextos más cotidianos como escuela, trabajo u otros donde se llega a tener contacto con una persona sospechosa de Covid-19.