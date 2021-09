Tiran a la basura a una cachorrita, no podía levantar su carita de la tristeza

Tristemente cada día se ven más casos en donde los perros son abandonados a su suerte, sin embargo, los caninos también tienen sentimientos y saben cuando son rechazados. Una publicación en Facebook se hizo famosa hace dos años y aún es muy sonada pues un usuario subió una serie de fotos de una cachorrita blanca que fue arrojada viva a la basura, aunque fue rescatada, ella no podía levantar la carita de tristeza.

Tiran a la basura a cachorrita

En una bolsa de basura cerrada venía una vida que estaba dispuesta a dar mucho amor a quienes la cuidaran, pero tristemente las personas que tuvieron la dicha de tenerla no se dieron cuenta del ser lleno de luz que era esta canina y decidieron botarla.

Dulce Maria Iturriaga Santamaria posteo en Facebook una serie de fotos que quebraba el corazón hasta de la persona más dura pues se miraba a una cachorrita pequeña sucia y sumamente triste, ya que había pasado por el abandono de la manera más cruel. Aunque le hablaban, no respondía, solo se mostraba con la carita agachada expresando el gran dolor que pasaba.

Estas fotos son de una perrita que alguien metió en una bolsa y la tiró a un contenedor de basura. Cómo puedes ver, es una cachorra, es un bebé de otra especie, pero es un bebé y alguien lo tiró cómo si fuera basura, viva dentro de una bolsa con nudo. Escribió Dulce en su cuenta de Facebook

Los animales también sufren

Aunque Dulce no fue la persona que la rescató, esta publicación era un llamado para empatizar con la vida animal así como concientizar el maltrato y abandono que pasan perros y gatos. Muchas personas piensan que ellos no lloran o sienten, pero la realidad es que aunque no hablen, su corazón se parte al ser rechazados, excluidos o maltratados.

Subo estas fotos dedicadas especialmente a aquellos que salen con la tontería de que "LOS ANIMALES NO SIENTEN NI TIENEN SENTIMIENTOS". Vean estas fotos, este animal de apenas meses de nacido siente tristeza, le rompieron el corazón y le lastimaron el alma.

En los comentarios muchos usuarios demostraron tristeza, impotencia y enojo, sin embargo, también reflexionaron sobre la situación y compartieron esta historia para llegar a más personas.

Por suerte esta perrita fue rescatada de su terrible destino y tuvo una segunda oportunidad de buscar una familia que la cuide, ame y respete, pero tristemente no todos tienen la misma dicha. Los animales también sienten, no los dejes solos, que estos están dispuestos a darlo todo por hacerte feliz.