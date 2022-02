“Tiré mi vida por la borda”: Madre reveló estar arrepentida de tener tres hijos a tan temprana edad

“Tengo tres hijos y con frecuencia desearía no tener ninguno” reveló una madre a través de su cuenta de Reddit, en donde confesó que está arrepentida de tener tres hijos a tan temprana edad, ya que es como si hubiera “tirado su vida por la borda” y teme no tener la oportunidad de hacer algo más en su vida.

Una mujer cuyo nombre no fue identificado, escribió a través de su cuenta en Reddit que a pesar de actualmente tener tres hijos, ella no quería tener una familia y es que “sabía que quería más de mi vida que pañales sucios y minivans”, sin embargo la cosas no salieron como ella las tenía planeadas.

A los 15 años, siendo apenas una adolescente, tuvo a su primer hijo y cuatro años más tarde, cuando tenía 19, tuvo al segundo.

“Estaba bien con los dos primeros, pero el tercero realmente me hizo cuestionar todo de nuevo” confesó y es que comenzó a pensar que pasaría toda su vida criando niños, en lugar de hacer algo más.

El tercero llegó cuando tenía 24 años, sin embargo sirvió para que se diera cuenta que criar bebés no es algo quisiera hacer y que siente que perdió la oportunidad de hacer otra cosa durante su vida, por tener hijos a tan temprana edad.

“Tengo tres hijos y con frecuencia desearía no tener ninguno. Nunca quise tener hijos y sabía que quería más de mi vida que pañales sucios y minivans", expresó la madre de tres en Reddit.

Afirmó que debido a que tuvo a sus hijos a una edad tan temprana, es decir 15 años, considera que no tiene “ninguna posibilidad de hacer nada significativo con mi vida que no sea decir, 'oye, crié a 3 humanos más'. ‘De nada. Qué logro’”, escribió mostrándose afectada por no hacer nada en su vida más que parir tres menores.

Pese a la situación y a su claro arrepentimiento por ser madre tan joven, la mujer recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo, en donde buscaron demostrarle que pese a sus hijos, ella aun sería joven en el momento que ellos dejaran la casa al ser completamente adultos, por lo que podría hacer algo más con su vida.

“Todos tus hijos habrán crecido cuando tengas 42 años. Eso es increíble. Habrá mucho tiempo en tu vida para hacer lo que quieras y aún serás lo suficientemente joven” respondió un usuario de aquella plataforma en apoyo a la mujer.

Entre otros comentarios que pudieron verse estaba: “Es posible hacer cosas significativas con tu vida incluso cuando surgen ciertos obstáculos”.