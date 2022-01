Todas quieren ser novias del chico de Harvard pero la chica de las hemorroides se gana el corazón de TikTok

México.- Todos hemos hecho algo impresionante por amor, como el caso que se hizo viral de TikTok del chico que dejó Harvard para estar con su novia, sin embargo una usuaria confesó su historia cuando relató que aplicaba fomentos tibios en las hemorroides de su novio.

La usuaria de TikTok @oyekarenmoreno quien ahora es conocida como la "chica de las hemorroides" o "la morra de las hemorroides" dijo que una de las cosas que hizo por amor es aplicarle fomentos tibios en el ano con hemorroides de su pareja para desinflamar a pesar de que lo tenía "lleno de popó" y hasta lo limpió con una toallita húmeda.

El video cuenta con más de un millón de likes, 20 mil comentarios y más de 10 millones de reproducciones.

Leer más: MrBeast, el innovador youtuber que regala millones a extraños

"¿Qué veo? ¿un rival?", comentó un usuario al ver que también tiene una historia que contar.

La médica Karen Moreno, la usuaria de TikTok que confesó que su ex novio padecía de hemorroides, explicó que le aplicó fomentos en el ano para desinflamar y para que tuviera menos molestias, sin embargo a pesar de ese enorme acto de amor, el sujeto la dejó.

Cabe señalar que aparentemente es un trend de TikTok de relatar una historia que terminó con un corazón roto usando el tema de "Favorite Crime" de Olivia Rodrigo para decir todo lo que hemos hecho por un "ser amado".

Uno de los primeros casos que se volvió viral fue la historia del chico que dejó Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo que terminó abandonando para poder luchar por el amor de su ex novia.

Otro caso que se volvió viral en el trend fue la historia de un hombre que donó un riñón a la madre de su novia quien lo terminó dejando y se terminó casando con otro sujeto.

¿De qué va el trend de TikTok?

La canción de TikTok llamada Favorite Crime de Olivia Rodrigo tiene un verso para los corazones rotos: "all the things I did just so I could call you mine", que significaría algo como;

"Todas las cosas que he hecho solo para poder llamarte mío".

Sin duda todos tenemos una historia sobre la demostración de un acto de amor raro y que al final hemos sido dejados por nuestra pareja.

Leer más: Hombre dona riñón a la mamá de su novia; al mes ella se casa con otro y su historia se hace viral en TikTok