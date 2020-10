"¿Todavía no se muere?" atacan a Ricardo Salinas Pliego en Internet tras dar positivo a Covid-19

México.- El día de ayer Ricardo Salinas Pliego utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer que había dado positivo a Covid-19, esto ocurre después de que diera una serie de polémicas declaraciones sobre la contingencia sanitaria por la que actualmente pasa el país, ya que aparentemente nunca fue partidario del famoso "quédate en casa", y prefirió tener a todos sus empleados trabajando. Como era de esperarse, esta noticia no podía pasar desapercibida por los usuarios, quienes desde hace unas horas han convertido el empresario en todo un blanco de críticas, memes y hasta maldiciones.

Sin embargo, contrario a lo que muchos esperarían, el dueño de Tv Azteca y Elektra ha resultado ser inmune a todo este tipo de ataques, incluso parece tomarlo con humor pues también ha dejado ver su arsenal de buenos memes para contestar a los internautas; en poco tiempo se ha vuelto viral en Internet.

Con la novedad de que tengo #COVID19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije... nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien", escribió en Twitter", escribió Salinas Pliego en su cuenta de Twitter.

Fue cuestión de minutos para que los usuarios hicieran lo suyo y expresaran toda su frustración y repudio contra el empresario, incluso hubo algunos famosos que aprovecharon la caja de comentarios para dejar sus buenos deseos, no obstante, tampoco fueron perdonados y recibieron todo tipo de ataques, entre ellos se encontraban el también polémico Javier Alatorre, Jorge Zarza, José Ramón Fernández y hasta el equipo de fútbol profesional Mazatlán F.C.

Ojala se lo cargue la ñonga, con todo respeto. Muy afortunado! Usted no morirá de Covid19 porque tiene el dinero para pagar los mejores doctores de México y el mundo. Está enfermedad solo mata a los empleados pobretones que tiene diabetes, como los de Elektra y Banco Azteca. Todavía no se muere ?????? Hierva mala nunca muere jajaj. La neta espero que no te recuperes", son algunos de los fuertes mensajes que el empresario ha recibido en Twitter.