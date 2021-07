¡Todo por los fans! Hombre es atropellado por su camioneta y video se hace viral

Si buscaba la fama la consiguió ¡Pero a qué costo! Lance Rhodes un joven de 22 años se volvió viral en redes sociales al ser atropellado por su amada camioneta mientras él grababa un video para Tik Tok.

Lance publicó el video en su cuenta de Instagram, ya que en la plataforma de Tik Tok restringuieron su publicación. En este se observa que Lance se baja de su camioneta y esta continúa su marcha sin conductor; al prestar más atención a la cámara, el joven no se percató que estaba muy cerca del neumático trasero hasta que escuchó el crujir de su pierna.

El neumático le pasó por encima de su pierna y Lance cayó al suelo, sin embargo, el golpe más fuerte sorprendentemente no se lo llevó su pierna, sino su brazo.

Leer más: ¡Héroe! Perro rescata a niña secuestrada por su padre; ve cuál fue su recompensa

El único problema es mi brazo, mi pierna está bien. A punto de sacar los rayos X a mi brazo. Feliz cumpleaños para mí", publicó Lance en Instagram junto al video que ya se ha vuelto viral.

La camioneta arrolló a Lance | Captura video/ Instagram: @lancerhodes

"¿Cómo es que tu pierna no está rota?", "Lol hazlo de nuevo", "Qué loco que tú eres el único que no puede publicarlo. Espero que estés bien!! ¿Cómo está tu celular?", "Yo pensé que te habías quebrado el tobillo", "Entonces no le pasó nada a tu pierna?", fueron algunos de los comentarios de usuarios en Tik Tok.

En un video que sí pudo publicar en Tik Tok, Lance explica que tres veces ha intentado publicar el video de su accidente, mismas veces que la plataforma se lo ha bajado, mientras otras personas sí lo han podido publicar, denunció.

La camioneta arrolló a Lance | Captura video/ Instagram: @lancerhodes

En el mismo video, Lance señala que tiene el brazo fracturado y no su pierna. En otro video el joven sale caminando con el brazo con enyesado. Si buscas el video lo encuentras en el Instagram de Lance @lancerhodes