¡Todo un héroe con cola! Perrito dio su vida por defender a su familia de una serpiente venenosa

La heroica acción de "Nachito", un perrito que dio su vida para proteger a su familia humana de una venenosa serpiente, se hizo viral en las redes sociales conmoviendo a miles de internautas.

Todos los días queda demostrado que el perro es el mejor amigo del hombre, puesto que son infinitas las veces en las que, mediante diversidad de acciones, los lomitos demuestran a sus dueños que están dispuestos a dar su vida por la de sus humanos.

Fue mediante la red social Facebook que el dueño del lomito, Jorge Luna, contó la valiente acción realizada por el canino a fin de proteger a su familia que se encontraba en peligro sin saberlo.

Mediante la referida plataforma virtual, Luna relató cómo fue que Nachito terminó por pasar a una mejor vida tras haber tenido que hacerle frente a una víbora coralillo, conocida como una de las más venenosas de México.

"Adiós Nachito. Adiós bebé valiente, pagaste con tu vida el proteger a tu familia de quien tu sabias que podía hacerles daño, una coralillo de las más venenosas que se coló al porche de la casa y lograste matarla, pero te mordió y tu cuerpecito no pudo superarlo", escribió el hombre quien se desempeña como médico veterinario.

Asimismo, el internauta no dudo en agradecerle al perrito el año que compartió con su familia humana, asegurando que esos 365 días estuvieron llenos de amor y de aventuras de parte del can.

"Gracias por el año de amor y aventuras que nos regalaste, jamás te olvidaremos bebé lindo, fuiste un heroe defendiendo a tu familia", refiere la publicación viral en Facebook donde el usuario adjuntó una foto de Nachito y una de la serpiente a la que mató.

Como era de esperarse, el heroico acto del perrito conmovió a los internautas, quienes no dudaron en llenar el post con comentarios halagando la acción del valiente lomito y deseándole que este en un lugar mejor.

La coralillo es reconocida por sus llamativos colores rojo, negro y amarillo. Debido a su veneno, son muy temidas en México y en algunos países de Latinoamérica. Este ejemplar puede llegar a medir de 36 centímetros hasta 1.5 metros de longitud. No obstante, cabe dejar en claro que, pese a que su veneno es letal, el hacer uso de este suele ser uno de sus últimos recursos. Además, no suelen atacar si no son molestadas.