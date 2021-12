¡Todos aman México!, Tiktoker finlandesa extraña los gritos de "tamalees" y el ruido de nuestro país

México es un país inigualable, donde puedes encontrar de todo gracias a que es un país multicultural que queda grabado en el corazón de todos quienes lo visitan, así lo demostró la tiktoker filandesa Viivi Rytkönen, quien ha mencionado que extraña el ruido de nuestro país.

Por medio de la red social de Tik Tok Viivi Rytkönen mencionó que ha tenido un gran choque cultural al llegar a su país, Finlandia, ya que ahí todo es silencioso y que extraña "escuchar la vida"

"Realmente no sé qué opino sobre esto... el silencio. Todo el tiempo está todo callado, silencioso, tranquilo, y de alguna manera me gusta, pero también hay un límite; como que aquí es en exceso, en serio no se escucha nada, estoy empezando a extrañar todo el ruido de México", dijo la tiktoker.

El video de Viivi tiene 35 mil likes y más de ochocientos comentarios, donde varios mencionan que Finlandia es como un retiro para relajarse, otro más han dicho que los latinos son personas únicas que le dan vida a la tristeza.

"Ir a Finlandia es como el fin de semana que todos necesitamos para relajarnos pero el lunes regresamos al ritmo de la ciudad", "Los latinos, somos tan únicos que nos diferenciamos de todo. Le damos vida a la tristeza incluso.", se lee en algunos comentarios.

Viivi no es la primera tiktoker extranjera que ha mencionado que extraña México, sino también la influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chinguamiga.