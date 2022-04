"Trabajo en Bodega Aurrera para que me digan 'mamacita'", bella joven se hace viral (VIDEO)

México.- Las redes sociales tienen contenido muy diverso y lo distribuyen en relación al gusto de cada usuario, lo llamativo es mucho del material que alcanza cifras altas suele ser similar al video que verás más adelante. Se trata de una chica que subió un TikTok en el cual enlistó frases que le decían las personas durante su trabajo en el supermercado Bodega Aurrerá.

El clip del que hablamos inicia con la frase: "trabajo en Aurrerá para que los clientes me digan", después inicia una transición con imágenes de ella en diferentes poses, cada una con expresiones que supuestamente escuchaba casi a diario.

"Mija, señorita, mamacita, pinche vieja, ¿trabajas aquí?, ¡nunca tienen cambio!, ¡por mí tragas! y ¿quién me cobra?", son los comentarios que la joven recibe por parte de sus clientes en Bodega Aurrerá.

La protagonista del video se llama Fabi Álvarez y usa su cuenta de TikTok "@fabi:_ga28" para compartir un poco de su vida personal y laboral. Su contenido le ha hecho ganar más de 34 mil 500 seguidores y 67 mil me gusta.

Algunos de sus otros materiales son tendencias en las que baila al ritmo de reggaetón y muestra que no solo es buena para trabajar en supermercados. Cabe resaltar que la mujer ya no labora en el sitio cuyo video le hizo viral, aunque no se sabe si ocurrió antes o después de que el clip explotara en la red social chino.