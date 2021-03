¡Traición inolvidable! Suegra cambia nombre a bebé mientras la madre estaba inconsciente

La mujer se encontraba recuperándose en casa después de haber sido sometida a una cesárea, cuando su suegra y esposo, decidieron aprovechar el momento para cambiar la ortografía del nombre de su bebé recién nacido.

La madre manifestó que considera que solo los padres deben tener voz y voto al momento de decidir cuál es el nombre que se escribirá en el certificado de nacimiento de un hijo, por lo que esta acción la hizo montar el cólera.

No obstante, siempre existirán personas, principalmente familiares cercanos, que desearán externar su opinión con respecto al nombre que ha sido elegido, el fue el caso de la madre de su esposo, quien no parecía estar de acuerdo con su elección.

Esta situación no debería ser un problema, siempre y cuando, terceras personas no se empeñen en imponer ideas que quizás a los padres directos, no les resulten agradables; mucho menos tomar acciones directas sin consultar con la madre.

La mujer que se había convertido en madre, externó en el video que se volvió viral en TikTok, que su suegra convenció a su esposo para ir a sus espaldas a modificar la ortografía del nombre de su bebé en el certificado de nacimiento.

El padre, declaró que ella y su pareja escocieron el primer nombre de su hijo juntos, pero ella le permitió elegir un segundo nombre que agradara, siempre y cuando se utilizara una ortografía específica.

Sin embargo, dos meses después de que el bebé llegara a casa, la madre se llevó una sorpresa que le provocó una gran molestia; pues su esposo no había respetado el acuerdo al que habían llegado, cambiando la ortografía del nombre mientas ellas estaba inconsciente.

"Yo, por supuesto, estoy furiosa, porque le dije que estaba bien con el segundo nombre, pero que tenía que ser deletreado Finley, y él estuvo de acuerdo antes de que naciera nuestro hijo".